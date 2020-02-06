https://static.news.ru/photo/b2c6cf8c-48c3-11ea-9f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В 2020 году самым популярным среди речных круизов в России стало направление из Москвы до Перми.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По её данным, туркомпаниями распродано почти 80% кают на круизы в этом направлении, которые пройдут летом 2020 года. Второе по популярности направление — из Москвы в Санкт-Петербург. На нём распродано 70% турпакетов. Также туроператоры отмечают востребованность поездок из Москвы в Казань — 60% кают, передаёт радио Sputnik .

По данным АТОР, самыми востребованными являются круизы продолжительностью от 11 до 16 дней. Бронирование туров на предстоящее лето 2020 года открылось в конце лета прошлого года. Туристические компании отмечают, что в сравнении с предыдущим сезоном, в нынешнем спрос на речные круизы вырос на 5%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти китайского Тайваня запретили международным круизным кораблям останавливаться в островных портах из-за растущей угрозы вспышки коронавируса.