Названы продукты, укрепляющие ослабевший к осени иммунитет Диетолог Ивашкевич посоветовала есть яблоки и сливы для укрепления иммунитета

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Сезонные овощи и фрукты хорошо подходят для укрепления ослабевшего к осени иммунитета, сообщила NEWS.ru нутрициолог и диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, в яблоках, грушах и сливах есть много полезной клетчатки, а в зелени содержится витамин К.

Укрепить иммунитет осенью помогут не только витамины или пищевые добавки, но и сезонные овощи и фрукты. Например, большое количество клетчатки содержится в яблоках, грушах и сливах. Витамин К содержится в зелени, которую можно легко добавлять в различные блюда. Хлебобулочные изделия и десерты можно заменить на мед, в котором содержатся витамины С, К, Е, а также биотин и каротин, — рассказала Ивашкевич.

Она также предложила заменять десерты на облепиху. По ее словам, ягоды можно растолочь, добавив при желании немного сахара. Кроме того, эксперт рекомендовала есть чеснок, назвав его «ярым противовирусным средством».

Экстракт чеснока помогает понизить уровень холестерина в крови, поэтому добавить пару зубчиков на обед или ужин будет весьма полезно для здоровья. Также можно пропить цинк, это один из ключевых минералов, помогающих бороться с вирусом и поддерживать иммунитет, — заключила она.

Ранее доктор Александр Мясников также заявлял, что укреплению иммунитета способствует здоровый сон. По его словам, человеку важно засыпать в одно и то же время каждый день. Кроме того, он посоветовал не пренебрегать физическими нагрузками.