Названы продукты, которые обязательно должны быть зимой на столе Врач Лазуренко посоветовала зимой есть продукты, содержащие белок и углеводы

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В холодное время года на столе россиян должны быть продукты, содержащие белок и углеводы, например, яйца, мясо, рыба и кисломолочные продукты, рассказала «Москве 24» диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. По словам медика, такие продукты дадут организму необходимую энергию и помогут согреться. Особенно полезным, по ее словам, является сало.

Для согревания человеку нужно достаточное количество мышечной массы. С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты. Они обязательно должны быть на столе. Необходимо разнообразие, — пояснила она.

Лазуренко добавила, что зимой необходимо добавить в рацион сало, содержащиеся в нем насыщенные жиры организм не станет откладывать про запас, а будет активно использовать в повседневной жизни. Кроме того, сало содержит арахидоновую кислоту, благодаря которой улучшается работа нервной системы и снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.

Диетолог Зоя Богданова ранее рассказала, что раздражительность, низкий иммунитет, плохая память и тусклые волосы могут быть признаками обезвоживания. Эксперт пояснила, что зимой организм особенно нуждается в воде из-за попытки организма согреться. Она отметила, что еще один признак обезвоживания — когда человек после приема пищи не испытывает чувство насыщения, так как организм не видит разницы между голодом и жаждой.