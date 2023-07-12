Названы причины для прекращения диеты Врач Соломатина назвала ухудшение самочувствия причиной для прекращения диеты

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Одной из основных причин для прекращения диеты является ухудшение самочувствия, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что это указывает на недостаток питательных веществ из-за ограничений рациона. По ее словам, ухудшение самочувствия может быть связано с тем, что диета не подходит человеку.

Если человек соблюдает определенную диету и через какое-то время начинает себя плохо чувствовать, то это неправильная диета и ее нужно прекращать. Чаще всего самочувствие ухудшается, когда есть недостаток питательных веществ, — пояснила Соломатина.

Диетолог отметила, что чаще всего такая ситуация происходит, когда человек самостоятельно ограничивает свой рацион без консультаций специалистов. На фоне нехватки питательных веществ может возникать усталость, головокружение, спутанность сознания, предупредила Соломатина. Специалист подчеркнула, что человеку становится сложно решать какие-либо задачи, напрягаться физически или психологически. Кроме того, появляется агрессия, апатия или раздражительность.

Диетолог советует пересмотреть свой рацион также в случае участившихся простуд и незаживающих ран. Это также указывает на недостаток питательных веществ. Соломатина уточнила, что может ухудшаться и внешний вид: ногти начинают слоиться, а волосы теряют блеск.

Эндокринолог Наталия Тананакина ранее рассказала, что одним из противопоказаний к похудению являются психические и соматические расстройства. По ее словам, ментальные проблемы могут быть временными, поэтому после стабилизации состояния человек может начать снижать вес.