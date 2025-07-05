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05 июля 2025 в 09:30

Новый тренд: творожный чизкейк с маком! Идеальное сочетание пользы и вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новый тренд: творожный чизкейк с маком! Идеальное сочетание пользы и вкуса. Этот чизкейк с маком — настоящее открытие для любителей десертов с высоким содержанием белка. Он сочетает в себе нежную и бархатистую текстуру, насыщенный вкус и пользу творога, греческого йогурта и яйца, а мак добавляет пикантный хруст и интересную текстуру.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 200 г
  • Греческий йогурт 2% — 120 г
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Кукурузный крахмал — 7 г
  • Сахар — 1 ч. л. (или по вкусу)
  • Мак — 7 г

Приготовление

  1. Смешайте творог, йогурт, яичный белок, крахмал и сахар. Взбейте до однородной массы блендером или венчиком. Добавьте мак и аккуратно перемешайте. Вылейте смесь в форму для выпечки. Выпекайте при температуре 160 °C в течение 30–35 минут.
  2. Полностью остудите десерт и охладите в холодильнике минимум на 2 часа.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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