Новый тренд: творожный чизкейк с маком! Идеальное сочетание пользы и вкуса. Этот чизкейк с маком — настоящее открытие для любителей десертов с высоким содержанием белка. Он сочетает в себе нежную и бархатистую текстуру, насыщенный вкус и пользу творога, греческого йогурта и яйца, а мак добавляет пикантный хруст и интересную текстуру.

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г

Греческий йогурт 2% — 120 г

Яичный белок — 1 шт.

Кукурузный крахмал — 7 г

Сахар — 1 ч. л. (или по вкусу)

Мак — 7 г

Приготовление

Смешайте творог, йогурт, яичный белок, крахмал и сахар. Взбейте до однородной массы блендером или венчиком. Добавьте мак и аккуратно перемешайте. Вылейте смесь в форму для выпечки. Выпекайте при температуре 160 °C в течение 30–35 минут. Полностью остудите десерт и охладите в холодильнике минимум на 2 часа.

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