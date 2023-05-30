Названы основные симптомы заболеваний печени Врач Щепеляев назвал желтуху одним из основных симптомов заболевания печени

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Одним из основных признаков заболевания печени является желтуха, при которой меняется также цвет белка глаза, предупредил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что этот признак проявляется не на ранней стадии и, вероятнее всего, до этого человек уже чувствовал дискомфорт, но просто не обращал на него внимания.

При заболевании печени у пациента желтеет кожа и белок глаза. Это называется желтухой. <...> Желтуха — это не ранний симптом. Скорее, пациент испытывал дискомфорт и различные симптомы ранее, но не обращал на это внимание или трактовали как что-то другое, — подчеркнул специалист.

Врач объяснил, что при разных заболеваниях наблюдается различная симптоматика. В первую очередь необходимо определить, к какой группе относится болезнь. Специалист добавил, что у алкогольного заболевания печени, например, симптомы выражены неярко. Так, главным признаком являются болевые ощущения после употребления спиртного, которые пациент чаще всего не замечает. Это происходит из-за того, что алкоголь нивелирует неприятные ощущения.

Щепеляев предупредил, что жировая дистрофия печени возникает из-за нарушения обмена веществ или при интоксикации. Он пояснил, что заниматься самодиагностикой нельзя, важно вовремя обратиться к врачу. Только специалист сможет поставить верный диагноз и установит причину развития болезни.

Врач порекомендовал проверяться два раза в полтора года при помощи ультразвука и также сдавать кал на анализы. Людям, которые находятся в зоне риска, стоит посещать врача раз в три месяца.

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