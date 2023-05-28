Хирург предупредил об опасности пузырьков в шампанском Хирург Умнов: пузырьки в шампанском помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди быстро пьянеют от слабоалкогольного шампанского, поскольку в нем содержатся пузырьки углекислого газа, позволяющие алкоголю быстрее всасываться в кровь, заявил в беседе с NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, при чрезмерном употреблении шампанского пузырьки повышают кислотность в организме человека, из-за чего увеличивается риск заработать язву.

Шампанское — слабоалкогольный напиток крепостью всего-то 12 градусов. Но в нем содержатся пузырьки углекислого газа, помогающие алкоголю быстрее всасываться в кровь. Поэтому опьянение наступает быстрее, чем от других алкогольных напитков. Пузырьки шампанского очень пагубно влияют на стенки желудка и его слизистую — повышают кислотность среды, что может привести к возникновению язвы, — подчеркнул врач.

Кроме этого, он отметил, что шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара. По словам хирурга, употребление напитка способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа. Также он утверждает, что из-за содержащегося в шампанском этанола сильно страдает печень. Еще любители винного напитка рискуют раньше времени получить ухудшение зрения, говорит Умнов.

Человек может получить приступ мигрени, перестать контролировать собственное поведение. Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота, — добавил врач.

Ранее Умнов рассказал, что вино является «ласковым и неторопливым убийцей» из-за низкого содержания этилового спирта. Он отметил, что винный алкоголизм развивается в течение 30–40 лет, провоцируя цирроз печени, инсульты, проблемы с сердцем.