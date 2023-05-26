Хирург объяснил, почему вино называют «ласковым и неторопливым убийцей» Хирург Умнов: вино является «ласковым убийцей» из-за низкого содержания алкоголя

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Вино является «ласковым и неторопливым убийцей» из-за низкого содержания этилового спирта, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он отметил, что винный алкоголизм развивается в течение 30–40 лет, провоцируя цирроз печени, инсульты, проблемы с сердцем.

Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать «ласковым и неторопливым убийцей». Бокал-другой вина, употребляемый ежедневно, провоцирует так называемый винный алкоголизм. Каждая из трех его стадий значительно продолжительнее, чем при употреблении более крепкого алкоголя. Понадобится 30–40 лет, чтобы зависимость перешла в последнюю фазу, — добавил Умнов.

В разговоре с NEWS.ru медик подчеркнул, что увлечение вином не безобидная привычка, а повышенный риск заработать инсульт, болезни сердечно-сосудистой системы, цирроз и мерцательную аритмию. Он также усомнился в том, что один бокал для женщин и два для мужчин в день снижают вероятность проблем с сердцем и предотвращают развитие диабета.

Медик подчеркнул, что постоянная интоксикация организма продуктами распада этанола неизбежно влияет на нормальную работу всех внутренних систем — от сердца и сосудов до зрения и слуха. Врач отметил, что из-за пристрастия к вину ухудшаются умственные способности, страдает психика, искажается восприятие действительности.

Ранее Умнов рассказал NEWS.ru, что чрезмерное употребление пива превращает здорового человека в склонного к мелким конфликтам и депрессии алкоголика. Медик добавил, что пенный напиток нарушает работу мышечной ткани (ее сокращения) и провоцирует боли в суставах.