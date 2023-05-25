«Не напиток аристократов»: хирург рассказал, чем грозит увлечение вином Хирург Умнов: злоупотребление вином грозит инсультом, циррозом и аритмией, это не напиток аристократов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Увлечение вином не безобидная привычка, а повышенный риск заработать инсульт, болезни сердечно-сосудистой системы, цирроз и мерцательную аритмию, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он также усомнился в том, что один бокал для женщин и два для мужчин в день снижают вероятность проблем с сердцем и предотвращают развитие диабета.

Некоторые называют вино «напитком аристократов», ссылаясь на исследования, что один бокал красного вина в день для женщин и от одного до двух бокалов в день для мужчин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но чаще обнаруживался обратный эффект. Каждый глоток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени, — рассказал Умнов.

Медик подчеркнул, что постоянная интоксикация организма продуктами распада этанола неизбежно влияет на нормальную работу всех внутренних систем — от сердца и сосудов до зрения и слуха. Врач отметил, что из-за пристрастия к вину ухудшаются умственные способности, страдает психика, искажается восприятие действительности.

Ранее Умнов рассказал NEWS.ru, что чрезмерное употребление пива превращает здорового человека в склонного к мелким конфликтам и депрессии алкоголика. Медик добавил, что пенный напиток нарушает работу мышечной ткани (ее сокращения) и провоцирует боли в суставах.