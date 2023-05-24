Хирург рассказал, в кого пиво превращает здорового человека Хирург Умнов: чрезмерное употребление пива превращает человека в депрессивного и уставшего алкоголика

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Чрезмерное употребление пива превращает здорового человека в склонного к мелким конфликтам и депрессии алкоголика, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что пенный напиток нарушает работу мышечной ткани (ее сокращения) и провоцирует боли в суставах.

Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает важный для ЦНС магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, склонность к мелким конфликтам, депрессии, — отметил Умнов.

По его словам, пиво нарушает работу когнитивных функций мозга — память, концентрацию внимания, координацию движений и процессы мышления, снижает работоспособность.

Он также заявил, что у женщин при употреблении пива в два раза повышается вероятность развития рака молочных желез и половых органов. По его словам, хмельной напиток оказывает давление на гормональный фон женщины, в результате чего риск возникновения злокачественной опухоли резко возрастает.

Ранее врач-диетолог Оксана Панова заявила, что злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры. По ее словам, самыми вредными среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. При этом она уточнила, что весь алкоголь калориен сам по себе.