Названы опасные при болезнях сердца напитки Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от сахаросодержащих напитков при болезнях сердца

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При болезнях сердца необходимо отказаться от сахаросодержащих напитков, в том числе от всевозможных газировок, посоветовал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он рассказал «Народным Новостям», что сахар негативно влияет на работу сосудов и может вызвать новые заболевания. Вместо этого врач советует пить больше воды или чая.

Сердечникам не рекомендуется употреблять сахаросодержащие напитки. При этом все возможные газированные сладкие напитки ни в коем случае нельзя употреблять. Туда же я отнес бы сладкие молочные напитки и продукты, которые в последнее время пользуются популярностью, — уточнил диетолог.

По словам специалиста, в рацион можно включить чай, какой и кофе, но в умеренных количествах. Так, зеленый чай благоприятно влияет на работу сердца, но пить его можно не больше двух раз. Гинзбург добавил, что количество кофе в день не должно превышать четырех-пяти чашек.

Диетолог порекомендовал при проблемах с сердцем отказаться от мучных изделий, выпечки из просеянной муки, картофеля, соли и солесодержащих продуктов. Также не следует включать в рацион красное мясо и мясные изделия глубокой переработки, такие как сосиски и колбаса. Их лучше всего заменить на рыбу или белое мясо, приготовленное на пару. На здоровье сердца может негативно повлиять острая или жареная пища.

Одномоментное употребление большого количества еды также может отразиться на состоянии сердца и сосудов, предупредил Гинзбург. Это может вызвать нарастание симптомов сердечных заболеваний, затруднить дыхание и кровообращение. Диетолог посоветовал разделить порции и есть каждые шесть часов.

Врач и телеведущий Александр Мяcников ранее негативно высказался о приеме витаминов для сeрдца. По мнению эксперта, это может навредить организму. Медик призвaл употреблять только натуральные витамины, которые содержатся в прoдуктах питания.