Названы льготы, которые отменят с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/5754d6b8-8f21-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.

Как пишет газета «Известия», правительство рекомендует работодателям тем не менее сотрудников старше 65 лет оставлять по возможности на дистанционке.

С 1 апреля прекратится приём заявлений на выдачу новогодних выплат в размере пяти тысяч рублей на детей до восьми лет. Эти выплаты утвердил президент Владимир Путин в декабре 2020 года. Большей части получателей этой выплаты Пенсионный фонд начислил её автоматически, если они ранее были на учёте в ПФР и получали деньги в предыдущие разы. Остальные могли оформить выплату по заявлению.

Перестанут действовать рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов клиентам, заболевшим COVID или потерявшим существенную часть доходов из-за пандемии. У россиян теперь смогут отобрать единственное жильё в счёт долга.

Также Россия возвращается к предыдущей модели начисления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Теперь необходимость в такой субсидии россиянам придётся подтверждать раз в полгода.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторым россиянам, которые получали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), начислили лишние средства. Причиной стало автоматическое продление сроков получения поддержки. И теперь им необходимо будет вернуть средства.