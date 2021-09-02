Названы изменения в ЕГЭ за последние несколько лет

За последние шесть лет ЕГЭ сильно поменялся. Исчезла тестовая часть и увеличилось количество творческих заданий, которые оценивают настоящие умения школьника. Об этом «Царьграду» рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Математика теперь разделена на два уровня, на базовую и профильную. Введено сочинение как допуск к ЕГЭ. В 9-м классе появился устный экзамен, — отмечает министр.

Также с каждым годом модернизируется и улучшается экзамен по информатике, который сдаётся на компьютерах. Эти изменения позволят школьникам находиться в равных условиях, сдавая экзамен. Они демонстрируют свои знания и умения, которые помогут впоследствии поступить в тот вуз, который захотят, подчеркнул Кравцов.

При этом постоянные заявления о том, что ЕГЭ необходимо отменить, абсолютно необъективны. Данный экзамен, как показывает практика уже многих лет, отвечает потребностям нынешнего времени. К тому же об этом говорят и проводимые ежегодно исследования, резюмировал министр просвещения.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор внесёт изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. Демоверсии всех экзаменов появятся в начале учебного года.