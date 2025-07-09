CБУ разыскивает главу российского Центробанка и министра просвещения На Украине предъявили обвинения и объявили в розыск Набиуллину и Кравцова

Министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка РФ Эльвиру Набиуллину объявили в розыск на Украине, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Оба госслужащих также внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец», где публикуют данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины.

Кравцов разыскивается с апреля 2025 года, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллина в розыске с января 2023 года, ей инкриминируют аналогичное обвинение — «посягательство на территориальную целостность Украины».

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Кроме того, пресс-служба столичного ГСУ СК сообщила, что Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.