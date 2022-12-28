Названы худшие сладости в детском подарке Диетолог Павлюк назвала карамель и леденцы худшими сладостями в детском подарке

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Худшими сладостями в детском подарке являются карамель и леденцы, поскольку при их употреблении сахар долго контактирует с зубами, что увеличивает риск кариеса, заявила «Москве 24» врач-диетолог Наталья Павлюк. Детям не стоит дарить лакомства с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса, предупредила специалист. А детям до двух-трех лет, по словам терапевта, лучше вовсе не дарить сладости. Кроме того, ребенку вообще может быть противопоказано сладкое, в том числе из-за аллергии на определенные добавки.

Выбирайте варианты, в которых использованы натуральные загустители — пектин, желатин, агар-агар, — посоветовала врач.

Красители, усилители вкуса и ароматизаторы могут быть даже в пастиле, зефире и мармеладе, отметила Павлюк. Альтернативой конфетам можно назвать сухофрукты, однако их тоже нужно внимательно выбирать, предупредила врач. Зачастую туда тоже добавляют консерванты, сахар или его аналоги.

Гастроэнтеролог Елена Грек ранее рекомендовала выбирать для ребенка подарок со сладостями весом не более 250-300 граммов. Врач обратила внимание, что шоколадные изделия в подарке должны занимать не более 30% от общего объема. Специалист посоветовала собирать сладкие подарки самостоятельно, а не покупать в магазине. Она напомнила, что суточная доза сладкого для ребенка от трех до 10 лет составляет 20 граммов, для детей старше — 25-30 граммов, примерно столько же весят две-четыре конфеты или треть шоколадной плитки.