Названы главные православные праздники в июле-2021: календарь

В июле 2021 года будет два великих церковных праздника, а также много любимых в народе торжеств, в том числе День Петра и Февронии, который также знают, как День семьи, любви и верности. Он выпадает на 8 июля, четверг.

Из важных церковных праздников в июле состоится Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) — 7 числа, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля.

Также в июле будет несколько дней, когда верующие должны поститься. Главный — Петров (Апостольский) пост в этом году начнётся 28 июня и будет длиться 14 дней — до 11 июля включительно.

В этот период нужно придерживаться особых норм в питании и поведении. Этот пост готовит христиан ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла.

Строгие однодневные посты выпадают на 2, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.

Ранее в РПЦ определили неприемлемые для священников профессии. Им могут запретить заниматься актёрской деятельностью, шоу-бизнесом, работой в прокуратуре и суде. Это произойдёт, если Архиерейский собор РПЦ примет одобренный пленумом её Межсоборного присутствия документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей».