Названы болезни, которые чаще развиваются в пожилом возрасте Терапевт Чернышова рассказала, что у пожилых возрастает риск развития деменции и онкологии

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У людей в возрасте старше 60 лет выше риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также деменции и болезни Альцгеймера, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, в пожилом возрасте чаще появляется рак кишечника, так как с возрастом в организме накапливаются мутации, а иммунитет падает. Эксперт также отметила, что у пожилых чаще возникают заболевания опорно-двигательного аппарата.

Онкологические заболевания кишечника тоже начинают активизироваться в этом возрасте. Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека смолоду и от образа жизни. С возрастом могут накапливаться мутации, ослабляется иммунитет. Если организм вовремя не справляется с зачатком опухоли, она дальше становится недоступной для иммунной системы, — рассказала Чернышова.

Терапевт предупредила, что атеросклероз у пожилых людей повышает вероятность развития гипертонии и ишемической болезни сердца, а также инсульта. Чтобы снизить связанные с пожилым возрастом риски для здоровья, важно не злоупотреблять алкоголем, не курить и чаще гулять на свежем воздухе, посоветовала эксперт.

Терапевт Ирина Ярцева ранее рассказала, что самый эффективный способ подготовиться к скачкам атмосферного давления — это движения и физическая активность, которая изменяет внутреннее давление в организме и помогает укрепить стенки сосудов. Она порекомендовала пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой для профилактики метеозависимости. Также эксперт уточнила, что на изменения погоды больше реагируют эмоциональные люди, которые больше подвержены стрессу.