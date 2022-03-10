Названы аналоги, которые помогут заменить иностранное моторное масло

Названы аналоги, которые помогут заменить иностранное моторное маслоАвтоэксперт Канаев: российские аналоги могут заменить иностранное моторное масло
Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что в России резко подскочила стоимость на моторное масло. По его словам, это не самая большая проблема в нынешней ситуации. Любое масло можно заменить, считает автоэксперт. Он призвал обратить внимание на будущую продукцию «Газпрома» и «Роснефти», так как именно у этих компаний есть все составляющие, которые помогут покрыть рынок на фоне западных санкций.
Я думаю, что российскими аналогами, но они наверняка тоже поднимутся в цене, потому что там заложена часть ингредиента, который закупается на Западе. Но первые, кто будет делать нормальное масло на отечественных присадках, — «Роснефть» и «Газпромнефть», у них есть производственная мощность и есть чем заменить. А что касается масла, в большинстве случаев подорожание — это просто спекулятивный ажиотаж, я вас уверяю. Особенно когда говорят что «я уйду» и т. д. Китайцы займут это настолько быстро со своими технологиями, так что всё будет, — подчеркнул директор Национального общественного центра безопасности движения.
Ранее автоэксперты дали советы по экономии бензина зимой. Расход топлива увеличивается с приходом холодов, влияет на это как обогрев салона, прогрев двигателя, так и состояние дорог. Не стоит прогревать двигатель дольше необходимого, можно делать это, пока счищается снег с кузова. После этого тронуться с места лучше медленно, не разгоняясь.