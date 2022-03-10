Названы аналоги, которые помогут заменить иностранное моторное масло

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Японская компания Uniqlo объявила о временной приостановке своей деятельности в России. Как говорится в заявлении, несмотря на высказанные до этого намерения продолжить работу в стране, организация столкнулась с рядом трудностей, говорится на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo.

В последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность, — говорится в...