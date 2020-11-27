Автоэксперты дали советы по экономии бензина зимой

https://static.news.ru/photo/937b80f6-3138-11eb-99c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расход топлива увеличивается с приходом холодов, влияет на это как обогрев салона, прогрев двигателя, так и состояние дорог. Тем не менее сэкономить бензин и деньги можно, соблюдая несколько простых рекомендаций, считают автоэксперты.

Не стоит прогревать двигатель дольше необходимого, можно делать это, пока счищается снег с кузова. После этого тронуться с места лучше медленно, не разгоняясь, пишет «За рулём».

Счищать снег, в свою очередь, необходимо, чтобы машина стала легче и снизилось сопротивление встречному потоку воздуха. Кроме того, внимания требует давление воздуха в шинах — если оно на морозе снижается, это повышает сопротивление качению и расход топлива.

Также оправданно сменить машинное масло на продукт меньшей вязкости, например, 0W-20 вместо 5W-30, и приобрести автоодеяло, которое не даёт мотору остыть, если во время поездки необходимо делать короткие перерывы. Автоэксперты советуют на зиму убрать всё лишнее из машины, снять с крыши багажник и водить плавнее, без пробуксовок и лишних ускорений с места.

Как сообщал NEWS.ru, автоэксперты назвали «глупые» ошибки при сезонной замене шин. Первой из них является установка изношенных и дефектных изделий.