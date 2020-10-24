Названы «глупые» ошибки при сезонной замене шин

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Нельзя кататься на летних колёсах в холодное время года, однако некоторые автомобилисты допускают «глупые» ошибки при сезонной смене шин.

Об этом заявил эксперт журнала «За рулём» Владимир Соловьёв. По его словам, первой ошибкой является установка изношенных и дефектных изделий. После длительного хранения следует проверять каждую шину на целостность и износ, также потребуется осмотр посадочных бортов шин на случай повреждений от небрежного демонтажа.

Колёсные диски необходимо проверять на предмет коррозии и повреждений, считает эксперт.

Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведёт к нарушению герметичности и к необходимости всё время подкачивать это колесо, — отметил Соловьёв.

Он также назвал ошибкой монтаж шин «насухую». По мнению эксперта, при монтаже шины на диск следует использовать соответствующую пасту. Никакие консистентные смазки типа «Литол» или моторные масла использовать нельзя, поскольку они разъедают резину.

Ещё одной ошибкой считается неправильная установка шин по рисунку протектора.

Не допустить ошибки при монтаже помогают стрелки на боковине в направлении вращения. При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой колесо должно быть обращено наружу (outside) или вовнутрь (inside), — указал эксперт.

Также Соловьёв считает необходимым проверять давление в шинах. Это, по его словам, «не менее важно, чем давление для организма человека».

Нельзя игнорировать балансировку колеса. Ошибочно считается, что при аккуратной езде без грубых наездов на препятствия на балансировке можно сэкономить, подчеркнул эксперт. Он отметил, что по мере износа шины меняется вес каждой из её частей, а это приводит к разбалансировке.

Последняя ошибка совершается при затяжке болтов или гаек крепления колеса. В этом случае надо использовать динамометрический ключ, а прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы категорически запрещено. Также нельзя смазывать колёсные болты, поскольку это чревато самопроизвольным откручиванием и потерей колеса при езде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инициатива МВД о введении штрафов для автомобилистов за использование летней резины с декабря по февраль важна, считает автоэксперт Виталий Архиреев. Однако необходимо понимать, кто и насколько часто будет проверять исполнение этого требования. Эксперт отметил, что в законе не стоит отмечать детали, такие как возраст шин, потому что подобные характеристики уже регламентируются при техосмотре.