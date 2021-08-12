Названа неожиданная причина, по которой дети чаще болеют

Синтетические ткани приводят к тому, что у ребенка нарушается теплообмен. Из-за этого они чаще простужаются и болеют. О неожиданной причине частых простуд у детей рассказал «МИР 24» маркетолог Владимир Козлов.

Полностью синтетические ткани, рубашки приводят к тому, что у детей нарушается теплообмен, они начинают чаще потеть, простужаться и болеть. Натуральные волокна позволяют сохранять здоровье нашим детям, — сказал эксперт.

Однако он назвал синтетику самым крупным открытием человечества. Одежда благодаря этому материалу становится очень долговечной. Вещи реже мнутся и меньше рвутся, добавил специалист.

Вообще, приобретая школьную форму, лучше всего обращать внимание на бирки с составом ткани. Если там указаны акрил, вискоза и нейлон, то такую форму можно смело приобретать, подытожил Козлов.

Ранее стало известно, что школьная форма за последний год стала дороже на 22%. Так, с 1 по 29 августа 2020 года средний чек за покупку формы увеличился до 2080 рублей, в аналогичном периоде 2019 года он находился на уровне 1705 рублей.