Школьная форма за год подорожала почти на четверть

https://static.news.ru/photo/bd662c52-ee32-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьная форма за последний год стала дороже на 22%, следует из данных «Платформы ОФД».

Так, с 1 по 29 августа 2020 года средний чек за покупку формы увеличился до 2080 рублей, в аналогичном периоде 2019 года он находился на уровне 1705 рублей. При этом полный комплект (несколько предметов одежды) стоит сейчас около 6,3 тысячи рублей, пишут «Известия».

Минимум 10 тысяч рублей потратили на форму в этом году более 18% родителей, причём большинство из них проживает в Магаданской области, Ненецком АО, ЯНАО, Камчатском крае, ХМАО (опрос проходил во всех регионах страны).

Большая часть опрошенных — 59% — выбирали форму на своё усмотрение, администрации учебных учреждений не навязывали им определённых производителей, но 20% (более четырёх тысяч человек) признались, что испытывали давление со стороны учителей или руководства школ. Так, в Красноярске в некоторых учебных заведениях раздавали родителям визитки торговых точек, где стоит приобрести одежду, в Удмуртской республике взрослым тоже рекомендовали магазин и фабрику, отшивающую форму. В одной из рязанских школ в родительских чатах и на собраниях рассылают каталоги и дают рекомендации по выбору марок формы. На сайте одной из гимназий Екатеринбург в нарушение законодательства опубликовано объявление с указанием конкретного ателье и фотографиями школьной одежды, которую можно купить для детей.

Отдельно родители жаловались на несоответствие цены и качества предлагаемой одежды. Например, в Туве форма продаётся только в одном магазине и, по словам покупателей, шьётся из ткани с содержанием синтетики 50%, из-за чего дети в такой одежде потеют, у некоторых начинается аллергия. При стирке одежда покрывается катышками, и семьям приходится посреди учебного года покупать новый комплект по цене до 10 тысяч рублей.

Как указал председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин, схема, в которой школы действуют в интересах производителей формы, существует давно. По мнению эксперта, необходимо наказывать таких «коммерсантов», чтобы администрации других школ знали, чем чревато подобное сотрудничество.

Родители могут спокойно обращаться в прокуратуру, — уверен специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство просвещения и Центризбирком не дали указаний школам о том, как работать во время выборов. Первый день досрочного голосования приходится на пятницу, 11 сентября. В регионах из положения выходят по-разному: где-то хотят распустить детей на длинные выходные, где-то будут проводить «день здоровья» на свежем воздухе, а где-то вернутся к формату дистанционного обучения.