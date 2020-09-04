Школьная форма за год подорожала почти на четверть

Школьная форма за последний год стала дороже на 22%, следует из данных «Платформы ОФД».
Так, с 1 по 29 августа 2020 года средний чек за покупку формы увеличился до 2080 рублей, в аналогичном периоде 2019 года он находился на уровне 1705 рублей. При этом полный комплект (несколько предметов одежды) стоит сейчас около 6,3 тысячи рублей,
Минимум 10 тысяч рублей потратили на форму в этом году более 18% родителей, причём большинство из них проживает в Магаданской области, Ненецком АО, ЯНАО, Камчатском крае, ХМАО (опрос проходил во всех регионах страны).
Большая часть опрошенных — 59% — выбирали форму на своё усмотрение, администрации учебных учреждений не навязывали им определённых производителей, но 20% (более четырёх тысяч человек) признались, что испытывали давление со стороны учителей или руководства школ. Так, в Красноярске в некоторых учебных заведениях раздавали родителям визитки торговых точек, где стоит приобрести одежду, в Удмуртской республике взрослым тоже рекомендовали магазин и фабрику, отшивающую форму. В одной из рязанских школ в родительских чатах и на собраниях рассылают каталоги и дают рекомендации по выбору марок формы. На сайте одной из гимназий Екатеринбург в нарушение законодательства опубликовано объявление с указанием конкретного ателье и фотографиями школьной одежды, которую можно купить для детей.
Отдельно родители жаловались на несоответствие цены и качества предлагаемой одежды. Например, в Туве форма продаётся только в одном магазине и, по словам покупателей, шьётся из ткани с содержанием синтетики 50%, из-за чего дети в такой одежде потеют, у некоторых начинается аллергия. При стирке одежда покрывается катышками, и семьям приходится посреди учебного года покупать новый комплект по цене до 10 тысяч рублей.
Как указал председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин, схема, в которой школы действуют в интересах производителей формы, существует давно. По мнению эксперта, необходимо наказывать таких «коммерсантов», чтобы администрации других школ знали, чем чревато подобное сотрудничество.
Родители могут спокойно обращаться в прокуратуру, — уверен специалист.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство просвещения и Центризбирком не дали указаний школам о том, как работать во время выборов. Первый день досрочного голосования приходится на пятницу, 11 сентября. В регионах из положения выходят по-разному: где-то хотят распустить детей на длинные выходные, где-то будут проводить «день здоровья» на свежем воздухе, а где-то вернутся к формату дистанционного обучения.
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