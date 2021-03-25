Названа предварительная причина трагедии с Ту-22М3 под Калугой

https://static.news.ru/photo/5111b174-8d7a-11eb-b621-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной инцидента с дальним бомбардировщиком на военном аэродроме Шайковка в Калужской области могла быть техническая неисправность в системе управления.

23 марта три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли из-за нештатного срабатывания катапультных кресел. Как сообщает Telegram-канал Baza, согласно предварительным данным расследования, происшествие могло быть связано с рычагом пакетного переключателя систем.

Отмечается, что задействовав данный рычаг, лётчик может включать все системы самолёта по отдельности или все вместе. Предположительно, в момент трагедии он оказался подключён к системе катапультирования, поскольку процесс запустился именно после переключения рычага. Поэтому кресла военнослужащих очень быстро катапультировались, и отменить это не представлялось возможным.

При этом командир выжил только благодаря тому, что система экстренной эвакуации его кресла запускалась отдельно.

Известно, что перед происшествием специалисты исследовали самолёт и провели ряд ремонтных работ. В настоящее время специалисты выясняют причину неправильной работы механизма.

Согласно данным Минобороны, трагедия произошла на земле во время плановой подготовки воздушного судна к полёту на аэродроме в Калужской области. Ранее в ведомстве сообщали, что причиной гибели лётчиков стала недостаточная высота для раскрытия парашютов. Техническим обследованием самолёта и выяснением причин трагедии занимается комиссия ВКС России, сообщал NEWS.ru.