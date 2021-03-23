Под Калугой разбился бомбардировщик Ту-22М

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Судьба пилотов пока неизвестна. О произошедшем сообщил Telegram-канал «112».
Военный самолёт совершил аварийную посадку,
По сведениям ТАСС, в результате инцидента с бомбардировщиком
Как стало известно РИА Новости, у Ту-22М нештатно
Телеканал РЕН ТВ
Ту-22М — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Строился в двух основных модификациях — Ту-22М2 (с 1972 по 1984 годы, снят с вооружения в середине 1990-х) и Ту-22М3 (с 1978 по 1993 годы, эксплуатируется в настоящее время).
Ни одного самолёта Ту-22М/1/2/3/МР за рубеж не поставлялось никогда. Рассматривались возможности продажи экспортного варианта самолёта Ту-22М3 зарубежным странам, однако по ряду политических причин ни одного контракта так и не было заключено.
Ранее NEWS.ru писал, что журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения российских стратегических бомбардировщиков, в том числе Ту-22М3, по фото, опубликованным Минобороны РФ. Авторы статьи назвали кадры «устрашающими».