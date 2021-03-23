Под Калугой разбился бомбардировщик Ту-22М

https://static.news.ru/photo/3867fbaa-8bc3-11eb-a1d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Судьба пилотов пока неизвестна. О произошедшем сообщил Telegram-канал «112».

Военный самолёт совершил аварийную посадку, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. При этом он отметил, что тяжёлого вооружения на борту не было.

По сведениям ТАСС, в результате инцидента с бомбардировщиком погибли трое военных.

Как стало известно РИА Новости, у Ту-22М нештатно сработала катапульта. Авария произошла на земле. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию, а также гибель троих военнослужащих.

Телеканал РЕН ТВ уточнил , что на борту бомбардировщика находилось четыре человека. В числе погибших – командир полка.

Ту-22М — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Строился в двух основных модификациях — Ту-22М2 (с 1972 по 1984 годы, снят с вооружения в середине 1990-х) и Ту-22М3 (с 1978 по 1993 годы, эксплуатируется в настоящее время).

Ни одного самолёта Ту-22М/1/2/3/МР за рубеж не поставлялось никогда. Рассматривались возможности продажи экспортного варианта самолёта Ту-22М3 зарубежным странам, однако по ряду политических причин ни одного контракта так и не было заключено.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения российских стратегических бомбардировщиков, в том числе Ту-22М3, по фото, опубликованным Минобороны РФ. Авторы статьи назвали кадры «устрашающими».