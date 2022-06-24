Названа опасность популярных летних напитков Гастроэнтеролог Дианова раскрыла опасность популярных летних напитков

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала журналу «Абзац» о том, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.

Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ею страдает. Ещё холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Плюс при постоянном употреблении кофе со льдом возможно обострение гастрита, — рассказала Дианова.

Она предостерегла от употребления молочных коктейлей тех, кто имеет лишний вес.

Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко ранее заявила, что лень может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а также о наличии хронических заболеваний. Эксперт пояснила, что сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) приводит к апатии, лени и общей слабости. Нежелание что-либо делать также может быть связано с тем, что человек страдает от депрессии.