Названа опасность пищевых добавок Нейроэндокринолог Потешкин: пищевые добавки опасны для сердца и нервной системы

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Врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал агентству ПРАЙМ, что многие пищевые добавки, которые можно купить без рецепта, нельзя использовать без медицинского наблюдения, так как они могут привести к заболеваниям сердца и нервной системы. Эксперт привел в пример добавку 5-гидрокситриптофан (5-HTP), которую связывают с патологией клапанного аппарата сердца. Он подчеркнул, что средство, которое «нередко преподносится как антидепрессант», не имеет доказательства того, что оно как-то помогает организму.

При этом уже выявлено, что 5-HTP имеет опасные побочные эффекты. Известна связь препарата с патологией клапанного аппарата сердца, поэтому перед приемом 5-HTP важно сделать УЗИ сердца и отслеживать динамику в дальнейшем. Также существуют риски неврологических осложнений и развития серотонинового синдрома при приеме с некоторыми рецептурными антидепрессантами, — сказал Потешкин.

Специалист указал на опасность биологически активного соединения «Йохимбин», которое используют в качестве афродизиака, а также для лечения эректильной дисфункции, может сильно понизить давление и привести к проблемам с сердцем. Он порекомендовал не принимать пищевые добавки без консультации врача.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.