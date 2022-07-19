Названа одна из главных причин нетрудоспособности людей Психотерапевт Толоконин заявил, что депрессия является одной из главных причин нетрудоспособности

Фото: Shutterstock

Врач-психотерапевт, сексолог Артем Толоконин заявил о необходимости оказывать помощь всем людям, которым кажется, что они столкнулись с расстройствами психики. Специалист считает, что проблема наиболее актуальна для постсоветских стран, поскольку в СССР на депрессию «закрывали глаза», а людей, страдающих от нее, объявляли ненормальными. Хотя именно депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности в мире, рассказал он «Газета.Ru».

В стране была одна проблема — зависимость от выпивки, ни депрессий, ни других расстройств не существовало. Если у тебя депрессия, значит ты ненормальный. В то время как на Западе существуют целые государственные программы помощи людям с психологическими проблемами. А ведь по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессионального сообщества психиатров, депрессия выходит на третье место среди причин нетрудоспособности, — подчеркивает Толоконин.

Психотерапевт подчеркивает, что психических расстройств не следует стыдиться хотя бы по причине их распространенности — по статистике, это нормальная практика на сегодняшний день, однако количество случаев следует сокращать, или по крайней мере минимизировать последствия. Как считает Толоконин, решение психических проблем должно быть в интересах не только пациентов, но и их родных и близких, а также работодателей.

Если у человека есть какое-то расстройство — не важно желудка или психики — это требует помощи. Надо заботиться о том, чтобы люди меньше страдали, не оставались одинокими и брошенными, когда у них есть трудности, — утверждает врач.

Ранее психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина сообщила, что жалость к себе является криком о помощи и говорит о беспомощности. Она отметила, что люди недооценивают значимость принимаемых самостоятельно решений. По ее мнению, лучший способ «нащупать почву» в новых условиях — обратить внимание на то, что сохранилось прежним. Это любимые фильмы, общение с близкими. От таких моментов можно оттолкнуться, чтобы строить новую реальность.