Психолог посоветовала перестать себя жалеть Психолог Болдина посоветовала перестать себя жалеть

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Жалость к себе является криком о помощи и говорит о беспомощности, этого следует избегать, сообщила психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина изданию Lenta.ru. Она отметила, что люди недооценивают значимость принимаемых самостоятельно решений.

Вы отменяете звонок по скайпу, если у вас нет интернета. Вы вызываете эвакуатор, если у вас посреди дороги заглохла машина. Наша жизнь состоит из микро и макроадаптаций, и вы точно умеете справляться с возникающими сложностями, — заверила Болдина.

Она добавила, что лучший способ «нащупать почву» в новых условиях, лишающих уверенности, — обратить внимание на то, что сохранилось прежним. Это любимые фильмы, общение с близкими. От таких моментов можно оттолкнуться, чтобы строить новую реальность.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг ранее рассказал, что людей делают счастливыми прежде всего семья, профессиональная реализация и уверенность в будущем. Он добавил, что множество молодых людей от 17 до 45 лет испытывают сильную неуверенность в будущем, они растеряны и не понимают, что происходит. Депрессивных переживаний, вызванных отсутствием перспективы, за последние несколько лет стало намного больше.