Психотерапевт рассказал, от чего зависит счастье Психотерапевт Файнзильберг: людей делают счастливыми семья, реализация и уверенность в будущем

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Людей делают счастливыми прежде всего семья, профессиональная реализация и уверенность в будущем, сообщил психотерапевт Владимир Файнзильберг «Радио 1». Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, по которому счастливыми себя считают 83% россиян.

Люди, у которых в семье всё благополучно, у которых растут здоровые дети, ощущают себя счастливыми. Это первое. На втором месте стоит профессиональная удовлетворённость, которая находится в прямой зависимости с доходами человека. <...> Третье, что очень важно, на мой взгляд, это перспектива будущего, которая находится в прямой зависимости от политической ситуации, ситуации в мире, — сказал Файнзильберг.

Он добавил, что множество молодых людей от 17 до 45 лет испытывают сильную неуверенность в будущем, они растеряны и не понимают, что происходит. Депрессивных переживаний, вызванных отсутствием перспективы, за последние несколько лет стало намного больше, отмечает Файнзильберг.

В мае стало известно, что россиянам для счастья необходим доход в размере 190 тысяч рублей в месяц. По сравнению с ноябрём 2021 года эта сумма выросла на 5%. Самые высокие запросы у москвичей — им для счастья необходим ежемесячный заработок в 230 тысяч рублей.