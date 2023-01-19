Назван способ избавиться от темного налета на зубах Стоматолог Мартынова рассказала, как избавиться от темного налета на зубах

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Стоматолог Елена Мартынова рассказала «Известиям», что только профессиональная гигиена полости рта, как минимум два раза в год, позволит минимизировать количество зубных отложений и темного налета. Эксперт пояснила, что зубная эмаль обладает достаточной проницаемостью, но при накоплении углеводов, бактериальных токсинов, органических кислот она резко увеличивается. Врач добавила, что по этой причине эмаль желтеет быстрее при плохой гигиене рта.

Полоскание полости рта после каждого приема пищи, чая, кофе, сигареты снизит концентрацию пигмента. Профессиональное отбеливание зубов необходимо проводить только по показаниям, — порекомендовала Мартынова.

Специалист добавила, что сигаретный дым при взаимодействии с белками слюны образуют сульфат кадмия из-за продуктов горения.

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