Назван процент россиян, доверяющих Путину ФОМ: 76% граждан России доверяют Путину

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% граждан страны, такой же процент россиян положительно оценивает его работу, результаты соответствующего опроса опубликовал фонд «Общественное мнение». Около 10% считают, что глава государства плохо справляется с обязанностями, 13% затруднились с ответом. Не доверяют президенту 14% опрошенных, 10% затруднились с ответом.

Еженедельный опрос населения «ФОМнибус» проводился в период с 7 по 10 сентября 2023 года, в нем принимали участие россияне от 18 лет. В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ со статистической погрешностью не более 3,6%.

8 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия жителей России к Путину превышает 77%. Специалисты центра отметили, что за последнюю неделю этот показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта. В то же время уровень одобрения действий главы государства оставался на прежнем уровне и составлял 73,6%.

Россияне ранее высказались о своем отношении к информации, транслирующейся на телеканалах. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти треть граждан не доверяет центральному телевидению.