Уровень доверия россиян к Путину достиг 77% ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину достиг отметки в 77,1%

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Уровень доверия жителей России к президенту РФ Владимиру Путину превышает 77%, о чем свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты центра отмечают, что за последнюю неделю этот показатель уменьшился на 0,5 процентных пункта. В то же время уровень одобрения действий главы государства остался на прежнем уровне и составил 73,6%.

Показатель одобрения деятельности президента с 28 августа по 3 сентября 2023 года составил 73,6%. <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,1% респондентов, — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что уровень одобрения деятельности правительства России увеличился на 1,4 процентных пункта и составил 49,4%. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 60,5% граждан. Также был зафиксирован рост доверия к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, он составляет 33,6%, что на 2,3 процентных пункта выше, чем раньше. Уровень доверия к лидерам Справедливой России, ЛДПР и партии «Новые люди» снизился до 29%, 15,7% и 6,6% соответственно.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке. Участие в нем приняли 1600 человек из разных регионов и городов России в возрасте старше 18 лет.

Россияне ранее высказались о своем отношении к информации, транслирующейся на телеканалах. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти треть граждан не доверяет центральному телевидению. Это на 16% меньше тех, кто доверяет таким сведениям. По словам гендиректора ВЦИОМ, эта статистика является важным достижением, так как еще совсем недавно степень доверия к телеканалам была очень низкой.