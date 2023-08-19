Стало известно, сколько россиян не верят информации на ТВ ВЦИОМ: 32% россиян не доверяют центральному телевидению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти треть россиян заявила о своем недоверии центральному телевидению, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это на 16% меньше, нежели тех, кто доверяет информации с ТВ. Абрамов назвал такую статистику важным достижением, ведь еще совсем недавно степень доверия к телеканалам была очень низкой.

В 2021 году был серьезный кризис доверия к телевидению. Но люди, которые управляют новостями, повесткой и контентом телевизионным, справились с этим, и сейчас 48% против 32%, то есть больше доверия, — сказал глава фонда.

Ранее также сообщалось, что 57% россиян считают свою страну лучше других. Противоположного мнения придерживаются 32% граждан. К первой категории, по данным ВЦИОМа, чаще относятся женщины старше 60 лет с хорошим материальным положением и предпочитающие телевизор интернету. Негативно к России чаще относятся мужчины до 25 лет с незаконченным высшим или высшим образованием.

Также молодежь часто ассоциирует современную Россию с силой, страхом и традициями. Реже всего при упоминании страны у студентов, выпускников вузов и молодых ученых возникают слова «борьба», «вкусно», «единство», «простота» и «хитрость».