16 декабря 2025 в 10:43

Назван подозреваемый в нападении на подмосковную школу

SHOT: поножовщину в школе Одинцово устроил девятиклассник из этого заведения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что подростком-убийцей в подмосковном Одинцово оказался 15-летний девятиклассник этой же элитной школы. Как сообщает канал, он зарезал четвероклассника. Мотивы нападавшего выясняются.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали школьника, напавшего с ножом на учеников в подмосковном Одинцово. Подросток в балаклаве успел убить одного ребенка и ранить троих человек, в том числе охранника.

До этого стало известно, что нападавший взял в заложники минимум одного ученика. Очевидцы рассказали, что подозреваемый заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. При этом у него с собой был нож и перцовый баллончик. Также сообщалось, что во время нападения подросток сначала ранил охранника, а затем набросился на учеников.

Также ранее появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее планировал нападение в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал локацию, напоминающую реальное ПТУ, и симулировал убийство преподавателей и учеников, с которыми у него были конфликты.

