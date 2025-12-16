Назван подозреваемый в нападении на подмосковную школу SHOT: поножовщину в школе Одинцово устроил девятиклассник из этого заведения

Telegram-канал SHOT сообщил, что подростком-убийцей в подмосковном Одинцово оказался 15-летний девятиклассник этой же элитной школы. Как сообщает канал, он зарезал четвероклассника. Мотивы нападавшего выясняются.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали школьника, напавшего с ножом на учеников в подмосковном Одинцово. Подросток в балаклаве успел убить одного ребенка и ранить троих человек, в том числе охранника.

До этого стало известно, что нападавший взял в заложники минимум одного ученика. Очевидцы рассказали, что подозреваемый заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. При этом у него с собой был нож и перцовый баллончик. Также сообщалось, что во время нападения подросток сначала ранил охранника, а затем набросился на учеников.

