Навального этапировали в колонию строгого режима Адвокат Навального сообщила, что его перевели в колонию строго режима после вступления в силу нового приговора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Ольгу Михайлову. Она добавила, что защита навестит Навaльного в новом месте отбытия наказaния, как только выяснит, где именно он находится.

Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного, — сказала она.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце дeкабря 2020 года. Его обвинили в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена).

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.