Навального приговорили к 9 годам тюрьмы и штрафу в размере 1,2 млн рублей

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Из-за роста русофобии за рубежом следует рассмотреть возможность создания международных альтернативных правозащитных институтов, с таким предложением выступила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова. Она добавила, что действующие механизмы в этой сфере доказали и продолжают доказывать свою беспомощность, передаёт ТАСС.

Мы сегодня видим, как испытывают унижение россияне по всему миру. И мы видим, что нет действенных инструментов для того, чтобы защитить их сегодня. Поэтому считаю необходимым рассмотреть возможность создания альтернативных...