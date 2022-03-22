Навального приговорили к 9 годам тюрьмы и штрафу в размере 1,2 млн рублей
Анна Акимова
Анна Акимова
15:34, 22 марта 2022
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы по делу Алексея НавальногоФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Лефортовский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы, передаёт РИА Новости.
Срок — 9 лет <...> строгого режима. Штраф 1,2 миллиона рублей <...>, 1,5 года лишения свободы, — сказала судья Маргарита Котова.
Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.
Ранее в ходе прений сторон Навальный заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного наказания.
Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвиняется в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.