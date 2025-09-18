Натерла тыкву с яблоками — через 15 минут уже жарю! Нежные хрустяшки как в Турции

Натерла тыкву с яблоками — через 15 минут уже жарю! Нежные хрустяшки как в Турции

Оладьи из тыквы с яблоками — это осеннее чудо на вашей сковороде! Яркие, солнечные, с нежным карамельным вкусом, они дарят тепло и уют даже в самый хмурый день. Сочетание сладкой тыквы и кисловатых яблок создает идеальную гармонию, а аромат ванили превращает простые оладьи в праздничный десерт. Это блюдо порадует детей и взрослых, став любимым завтраком или легким ужином.

Вам понадобится: 300 г тыквы, 2 яблока, 2 яйца, 5 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, масло для жарки. Тыкву очистите и натрите на мелкой терке. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Смешайте тыкву с яблоками, отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сахар, соль и ванилин. Постепенно введите муку, перемешайте до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.