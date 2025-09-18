«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 09:43

История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот

ФСИН: экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице, а не в СИЗО

Евгений Шулепов Евгений Шулепов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, а не в СИЗО, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН в комментарии РИА Новости. По данным ведомства, он проходил там длительное лечение от хронического заболевания.

17 сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания. Информация о том, что он скончался в СИЗО, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

О смерти Шулепова сообщила его дочь Елена. Известно, что вологодский экс-мэр в ноябре 2024 года перенес инсульт в СИЗО, а затем операции, в том числе по установке кардиостимулятора. Следствие считает, что с ноября 2008 по март 2017 года Шулепов брал взятки от застройщиков — деньгами, недвижимостью и крупными скидками.

Ранее бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, обвиняемого во взятках, задержали в аэропорту. По данным следствия, госслужащий приобрел билет только в одну сторону в Турцию без брони проживания и «проинструктировал окружение» о сокрытии выезда.

