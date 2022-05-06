Нарколог заявил, что спецоперация прервала поставку наркотиков в Россию Нарколог Каклюгин заявил, что спецоперация прервала поставку наркотиков в Россию

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Спецоперация на Украине прервала поставку наркотиков в Россию, заявил психотерапевт-нарколог Николай Каклюгин в разговоре с EADaily. С её начала в стране стало появляться меньше тайников, сообщил он, сославшись на статистику МВД и наркологических служб.

С конца февраля — начала марта пошли на резкую убыль «закладки» — тайники, куда наркокурьеры кладут «соли». Эти «закладки», например, устраивают в цветочных горшках в подъездах домов. Все меньше наших наркозависимых граждан — потребителей «солей» попадают в медицинские учреждения, — сказал Каклюгин.

Он добавил, что с Украины в Россию шла значительная масса опиатов и марихуаны в 1990-х и 2000-х. Также, по словам Каклюгина, через Украину в Россию был направлен трафик ЛСД и экстази из Польши и Прибалтики.

По итогам прошлого года МВД сообщало, что число отравлений наркотическими веществами среди подростков выросло на 60%. Общее число отравлений наркотиками за год составило около семи тысяч. Замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин подчеркнул, что сегодня происходит расшатывание международной системы контроля за наркотиками структурами, извлекающими прибыль от наркоторговли. Он отметил, что увеличение количества отравлений отмечается именно в пандемийный период.