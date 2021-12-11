МВД: число отравлений наркотиками среди подростков увеличилось на 60%

За 2021 год число отравлений наркотическими веществами среди подростков выросло на 60%, заявил замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин. Общее число отравлений наркотиками за год составило около 7 тысяч, передает ТАСС. Он подчеркнул, что сегодня происходит расшатывание международной системы контроля за наркотиками структурами, извлекающими прибыль от наркоторговли.

Он отметил, что увеличение количества отравлений отмечается именно в пандемийный период. Батурин отметил, что ведомство наблюдает за ситуацией и ставит задачи по решению данной проблемы.

Когда мы говорим о тех рисках, которые есть для молодежи, — это навязывание тех моделей, которые характерны для более прозападной мысли, и это видим не только мы, но и медики. Нам предлагают и наркотиками лечить наркоманов, и, как на Западе, открывать кофешопы. А давайте еще пойдем дальше — откроем комнаты для потребления наркотиков, как это делается в отдельных странах мира. Но это совершенно не та история, которая говорит о том, что это будет способствовать развитию нашей страны и развитию нашей молодежи, — добавил он.

Он добавил, что подобные меры не способствовали бы развитию России и российской молодёжи.

Ранее концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о том, что рэпер собирался вернуться в Россию 9 декабря. При этом представитель музыканта отметил, что «в какой-то четверг он точно вернётся».

Моргенштерн с супругой уехал из России в конце ноября после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными сообщения СМИ о том, что в администрации президента ведут переговоры о возвращении Моргенштерна на родину. Так он прокомментировал информацию, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну. По словам некоего собеседника в президентской администрации, Моргенштерн якобы может вернуться в страну, если начнёт сотрудничество с властью «в преддверии 2024 года».