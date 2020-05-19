Нарколог усомнился в идее повысить возраст покупки спиртного до 21 года

https://static.news.ru/photo/060ad59c-99cf-11ea-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года может привести к росту потребления некачественного спиртного и другим негативным последствиям. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор СПбГУ, врач-нарколог Алексей Егоров.

Эксперт напомнил, что аналогичное решение в 1985 году, когда было решено повысить возраст продажи алкоголя с 16 до 18 лет, привело к тому, что подростки стали употреблять токсиканты.

Я не вижу никаких драматических причин, чтобы это сейчас делать. Любые такие ограничительные инициативы приводят, как правило, к изменению, и часто в не лучшую сторону, — подчеркнул Егоров.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации намерены обратиться в правительство с предложением о повышении возраста продажи алкоголя в России до 21 года. В Госдуме идею поддержали, но предположили, что она может вызвать возражения в экономическом блоке кабмина.