Нарколог предложил наказывать за продажу мухоморов Нарколог Исаев предложил наказывать за продажу мухоморов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За продажу мухоморов, которые сейчас в свободном доступе можно найти даже на маркетплейсах, следует наказывать, предложил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. В беседе с НСН врач уточнил, что для пресечения торговли можно приравнять продажу опасных грибов к распространению слабых наркотических веществ.

Ужесточение должно быть. В перечне наркотических средств есть различные подразделения, более тяжелые наркотики, менее тяжелые и так далее. Надо посмотреть с точки зрения слабых наркотических веществ, какая предусмотрена ответственность. Это именно для пресечения торговли, — пояснил нарколог.

По словам Исаева, отравление мухоморами может быть смертельно опасным. Употребление ядовитых грибов чревато параличом нервной системы, нарушением работы дыхательного центра, коматозными состояниями.

Это все, к сожалению, жестокая реальность. Угроза нарастает. Среди последствий — тяжелое отравление, то есть нужна именно скорая помощь, — заключил врач.

Миколог Михаил Вишневский ранее предупредил, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Больному можно выпить активированный уголь или лекарство, содержащее сорбенты, — это поможет справиться с токсинами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.