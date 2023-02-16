Нарколог поддержал идею запрета на продажу вейпов в России Нарколог Курчицкий положительно оценил идею запрета продажи вейпов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарколог Александр Курчицкий поддержал запрет продажи вейпов в России, передает «МК в Красноярске». По его словам, курение электронных сигарет вызывает психологическую и физиологическую зависимость, а также провоцирует развитие тяжелого заболевания — облитерирующего бронхита. Врач подчеркнул, что вейпы особенно вредны для подростков. Он уточнил, что в последнее время растет число курильщиков электронных сигарет среди подростков в возрасте 14-17 лет.

Одной из основных патологий легких при курении вейпов выделяют облитерирующий бронхит — тяжелое респираторное заболевание, провоцирующее обструкцию бронхиол. Одна из причин этой болезни — ингаляция токсичных паров, в том числе диоксида серы, аммиака, хлора, хлороводорода и диацетила. Последний используется в ароматизаторах для электронных сигарет, — объяснил Курчицкий.

Нарколог заявил, что вейпы вызывают не меньшее привыкание, чем сигареты с табаком, а также провоцируют массу проблем со здоровьем. Так, у курильщиков «электронок» повышается давление, сужаются сосуды и капилляры, а из-за ухудшения кровообращения в глазных яблоках страдает зрение. Помимо того, значительно снижается память и когнитивные способности, а также иммунитет. Курение вейпов приводит к повреждению тканей легких и сердца и может привести к гормональным сбоям, добавил Курчицкий.

Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее сообщил, что депутаты Госдумы рассматривают запрет всех видов вейпов. Он уточнил, что речь также идет об ужесточении наказания за продажу таких устройств детям.