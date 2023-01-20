В Госдуме рассматривают полный запрет вейпов

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Депутаты Госдумы рассматривают запрет всех видов вейпов, заявил глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он уточнил, что речь также идет об ужесточении наказания за продажу таких устройств детям, сообщает ТАСС.

Пока не могу сказать, к чему мы в итоге придем, но как программа максимум, речь идет об ужесточении наказания за продажу детям, <...> за усилением контроля за этим, в том числе до полного [запрета], — сказал Хубезов.

Он добавил, что в вейпах, кроме никотина, также содержатся опасные вещества, такие как формальдегид, ацетальдегид и соли тяжелых металлов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать возможный запрет электронных сигарет. Володин обосновал необходимость таких мер тем, что «эта зараза все больше захватывает школы». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не станут: вопрос будет решаться постепенно и аккуратно.

Детский кардиолог химкинской больницы Ирина Пшеничникова рассказала, что вейпы представляют серьезную опасность для здоровья, особенно для детей и подростков. Она напомнила, что в США продажа электронных курительных устройств запрещена из-за случаев смертей вейперов в результате тяжелого поражения легких.