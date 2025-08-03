Нарезала, сложила, запекаю — вуаля! Веер из кабачка с томатами и сыром!

Нарезала, сложила, запекаю — вуаля! Веер из кабачка с томатами и сыром!

Готовим веер из кабачков с помидорами и сыром! Это блюдо выглядит так эффектно, что гости думают, будто вы провели на кухне целый день. На самом деле это проще, чем кажется! Нежные ломтики кабачка, сочные помидоры и тягучий сыр создают идеальный вкусовой ансамбль.

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 3 помидора, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, оливковое масло, соль, перец, прованские травы.

Приготовление: кабачки нарежь вдоль тонкими пластинами (3-4 мм), но не до конца, чтобы получился веер. Помидоры — кружочками, сыр — ломтиками. В каждый разрез в кабачке вставь по кружочку помидора и сыра. Сбрызни маслом, посыпь давленым чесноком и травами. Запекай 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавай сразу, когда сыр еще тянется, а кабачки сохранили легкий хруст. Это блюдо хорошеет на глазах, пока ты его готовишь!

Смотрится как ресторанное, а готовится за полчаса.

Можно менять начинку: добавить грибы, ветчину или оливки.

Идеально для ужина на двоих или праздничного стола.

Даже дети едят с удовольствием и не замечают овощей!

Попробуй этот веер — и обычные кабачки заиграют новыми красками!

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