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03 августа 2025 в 16:00

Нарезала, сложила, запекаю — вуаля! Веер из кабачка с томатами и сыром!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Готовим веер из кабачков с помидорами и сыром! Это блюдо выглядит так эффектно, что гости думают, будто вы провели на кухне целый день. На самом деле это проще, чем кажется! Нежные ломтики кабачка, сочные помидоры и тягучий сыр создают идеальный вкусовой ансамбль.

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 3 помидора, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, оливковое масло, соль, перец, прованские травы.

Приготовление: кабачки нарежь вдоль тонкими пластинами (3-4 мм), но не до конца, чтобы получился веер. Помидоры — кружочками, сыр — ломтиками. В каждый разрез в кабачке вставь по кружочку помидора и сыра. Сбрызни маслом, посыпь давленым чесноком и травами. Запекай 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавай сразу, когда сыр еще тянется, а кабачки сохранили легкий хруст. Это блюдо хорошеет на глазах, пока ты его готовишь!

  • Смотрится как ресторанное, а готовится за полчаса.

  • Можно менять начинку: добавить грибы, ветчину или оливки.

  • Идеально для ужина на двоих или праздничного стола.

  • Даже дети едят с удовольствием и не замечают овощей!

Попробуй этот веер — и обычные кабачки заиграют новыми красками!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
рецепты
духовки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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