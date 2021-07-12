Напавших на женщину стримеров задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали стримеров, которые напали на прохожую в Москве и распылили ей в лицо содержимое первого баллончика. Об этом пишет 112.

Полицейские сначала просили у блогеров открыть дверь, а затем ворвались в квартиру через окно. Задержание происходило прямо во время прямой трансляции, которую вели стримеры.

Блогеры Игорь Малихов («Репейник») и Евгений Дмитреко («Маэстро») опубликовали ролик, в котором они нападают на женщину в Измайловском парке. Сначала они предлагали прохожей деньги за разнообразные действия, а затем применили баллончик.

После этого Измайловская межрайонная прокуратура поручила провести проверку произошедшего, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее подмосковный блогер Reeflay (Станислав Решетников) устроил треш-стрим, в ходе которого избил свою подругу и выгнал на балкон без тёплой одежды. Когда он решил впустить её обратно, та уже умерла. Прибывшие на место инцидента медики обнаружили на теле потерпевшей множество травм, включая черепно-мозговую. Психолого-психиатрическая экспертиза признала блогера вменяемым. Мужчину приговорил к шести годам колонии строгого режима.