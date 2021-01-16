Устроившего треш-стрим с мёртвой подругой блогера признали вменяемым

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Блогера Станислава Решетников, также известного под ником Reeflay, психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым.

В начале декабря молодой человек провёл стрим, во время которого скончалась его подруга Валентина Григорьева. Свою вину в её смерти блогер не признаёт.

Как пишет телеканал «360», предварительные результаты экспертизы показали, что Решетников не нуждается в клиническом осмотре в психиатрической больнице. В ближайшее время его снова отправят в СИЗО. В случае, если вина блогера в смерти девушки будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Резонансный инцидент произошёл в подмосковной Ивановке. Решетников во время стрима на YouTube (сейчас он удалён) выгнал Валентину Григорьеву на балкон без тёплой одежды. Причиной стало то, что у девушки были проблемы с кишечником и от неё неприятно пахло. Когда стример решил впустить подругу, она уже была мертва. Reeflay не прервал трансляцию и зрители увидели погибшую, приезд скорой и полиции. Экспертиза установила, что на теле девушки есть множество травм, в том числе черепно-мозговая.

По версии следствия, блогер избил свою подругу, а затем выгнал на мороз.

Сейчас Решетников арестован. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». Следователи изъяли у стримера документы и жёсткие диски, сообщал NEWS.ru.