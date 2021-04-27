Блогера Reeflay приговорили к 6 годам за убийство во время стрима

https://static.news.ru/photo/b682a32c-a77b-11eb-87ad-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Раменский суд Московской области приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), во время стрима которого скончалась девушка. Об этом журналистам сообщили в подмосковной прокуратуре.

Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осуждён за совершение преступления <...> «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть человека», — рассказали в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк во время прямого эфира избил свою подругу, после чего выгнал её из дома в неотапливаемую бойлерную. Через время он по просьбе зрителей стрима вновь открыл бойлерную, где обнаружил потерпевшую без сознания. Прибывшие врачи констатировали смерть девушки.

Ранее сообщалось, что следователи СКР проведут проверку по факту треш-стрима в социальной сети TikTok, в ходе которого якобы была изнасилована 30-летняя жительница Ярославля. Трансляция велась за донаты от зрителей из квартиры потерпевшей. По данным СМИ, участники стрима напоили её и изнасиловали. Кроме того, они похитили у женщины деньги и устроили погром в жилище.