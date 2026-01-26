Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:47

Намазка из творожного сыра с оливками: греческий колорит за 5 минут. Острая, пикантная, идеальная для тостов!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта намазка — концентрат греческого лета на вашем тосте. Соленые оливки, пикантные каперсы, острота чили, травянистость базилика и глубина пармезана, взбитые с нежным сливочным сыром, создают невероятно яркий, сложный и очень аппетитный вкус.

Оливки без косточек (100 г, лучше использовать греческие оливки Каламата для аутентичного вкуса) обсушиваю бумажным полотенцем. Пармезан (30 г) натираю на мелкой терке.

В чашу блендера или кухонного комбайна выкладываю оливки, 1 ст. л. каперсов (предварительно промытых от рассола), половину зубчика чеснока, 1/4 ч. л. сушеных хлопьев чили (или свежего), натертый пармезан и несколько свежих листьев базилика.

Вливаю 60 мл хорошего оливкового масла. Измельчаю все импульсами до состояния однородной, но не совсем гладкой пасты. Должны чувствоваться мелкие кусочки.

Добавляю 100 г холодного сливочного сыра (типа «Филадельфия» или любого другого творожного). Снова взбиваю до получения однородной, кремовой и гладкой массы. Если хотите текстуру поплотнее — взбивайте меньше, если воздушнее — дольше.

Пробую и при необходимости добавляю щепотку соли (помните, что оливки, каперсы и пармезан уже соленые) и черного перца. Можно добавить еще пару капель оливкового масла или лимонного сока для баланса.

Перекладываю в сервировочную пиалу, сбрызгиваю сверху оливковым маслом, украшаю целой оливкой, листиком базилика или хлопьями чили. Подаю сразу или даю настояться в холодильнике 30–60 минут для раскрытия вкусов.

