Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что для опознания тел погибших может потребоваться генетическая экспертиза. На текущий момент поиски продолжаются.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, разбился во вторник, 6 июля, при заходе на посадку. По информации МЧС, обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все они погибли.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов сообщил NEWS.ru, что причиной крушения Ан-26 на Камчатке может быть халатность. Специалист заметил, что изначально воздушные суда этой серии использовались для грузовых перевозок.